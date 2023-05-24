Боевую лодку морского спецназа ВСУ повредили при отражении высадки украинских арткорректировщиков на левом берегу Днепра

Во время очередной операции украинского спецназа по высадке на левом берегу реки Днепр была серьезно повреждена одна из боевых лодок, находившихся на вооружении 73-го морского центра специального назначения ВМСУ.
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