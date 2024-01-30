- Мы ведём наш горячий репортаж из самопровозглашённой Техасской Народной Республики. Да-да, друзья! Подозреваю, что в одной самой демократичной стране мира грядёт сокращение штатов.
Грядёт ли сокращение штатов? Весёлый репортаж «с места событий»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЛК
Лариса Козина
Понравилось, как автор назвал штатовского президента ДБ, прям по Лаврову
Ответить
1 час.
лина любимцева
Если ПЕРВЫМ пойдет ТЕХАС на отделение от США, то ВТОРЫМ ШТАТОМ на выход из состава США будет АЛЯСКА.
Ответить
58 мин.
лл
лина любимцева
Техас хочет быть самостоятельным. Не в составе США и не в составе Мексики.
Ответить
57 мин.
Свежие комментарии