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Грядёт ли сокращение штатов? Весёлый репортаж «с места событий»

Грядёт ли сокращение штатов? Весёлый репортаж «с места событий»

- Мы ведём наш горячий репортаж из самопровозглашённой Техасской Народной Республики. Да-да, друзья! Подозреваю, что в одной самой демократичной стране мира грядёт сокращение штатов.

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Комментарии
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ЛК
Лариса Козина
Понравилось, как автор назвал штатовского президента ДБ, прям по Лаврову
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1 час.
лина любимцева
Если ПЕРВЫМ пойдет ТЕХАС на отделение от США, то ВТОРЫМ ШТАТОМ на выход из состава США будет АЛЯСКА.
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58 мин.
лл
лина любимцева
Техас хочет быть самостоятельным. Не в составе США и не в составе Мексики.
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57 мин.

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