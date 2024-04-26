Собянин: Москва предоставит новые меры поддержки промпредприятиям

Часть затрат на лизинг оборудования будет компенсирована городом Мэр Москвы Сергей Собянин сделал в своем телеграм-канале важно для промышленной отрасли заявление: решением властей в список мер поддержки промышленных предприятий Москвы включено возмещение расходов на оплату лизинговых платежей.