Собянин: Москва предоставит новые меры поддержки промпредприятиям

Часть затрат на лизинг оборудования будет компенсирована городом Мэр Москвы Сергей Собянин сделал в своем телеграм-канале важно для промышленной отрасли заявление: решением властей в список мер поддержки промышленных предприятий Москвы включено возмещение расходов на оплату лизинговых платежей.
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