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Сенаторы США призвали принять меры против Boeing из-за проблем с безопасностью

Сенаторы США призвали принять меры против Boeing из-за проблем с безопасностью

Global Look Press/firo Sportphoto/Sebastian El-Saqqa Сенаторы США раскритиковали июльскую сделку Минюста с Boeing и призвали принять меры против руководства компании из-за многочисленных нарушений безопасности.

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