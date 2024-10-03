Сенаторы США призвали принять меры против Boeing из-за проблем с безопасностью

Global Look Press/firo Sportphoto/Sebastian El-Saqqa Сенаторы США раскритиковали июльскую сделку Минюста с Boeing и призвали принять меры против руководства компании из-за многочисленных нарушений безопасности.
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