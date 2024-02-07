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СФ одобрил закон о конфискации имущества у осужденных по делам о фейках про армию

СФ одобрил закон о конфискации имущества у осужденных по делам о фейках про армию

Совет Федерации на заседании в среду единогласно одобрил закон о конфискации имущества, нажитого в результате или использованного при распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ и призывах к осуществлению действий против безопасности России.

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