Гонка на тракторах

В России растет производство строительно-дорожной техники (СДТ). По данных портала «Росспецмаш-Стат», российские заводы строительно-дорожного машиностроения произвели за I квартал этого года продукции на общую сумму 20 млрд рублей.
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