Скинуло кафтан зелёный лето, Отсвистали жаворонки всласть. Осень, в шубу жёлтую одета, По лесам метёлкою прошлась.
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Скинуло кафтан зелёный лето, Отсвистали жаворонки всласть. Осень, в шубу жёлтую одета, По лесам метёлкою прошлась.