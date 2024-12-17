Новокузнечанин избил незнакомца из-за замечаний

В ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу 16 декабря сообщили, что накануне в отдел полиции «Орджоникидзевский» Новокузнецка из больницы поступило сообщение о том, что им доставили 26-летнего мужчину.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии