Воскресенье, 0️⃣5️⃣ мая, 2024 год 🎉 Праздники 🎉 👨🏻‍🦽 Международный день борьбы за права инвалидов 👩🏻‍⚕️ Международный день акушерки 🇷🇺 День водолаза в России 🗓 Памятные даты 🗓 📔 1764 год - по указу Екатерины II в Санкт-Петербурге основывается первое в России учебное заведение - "Смольный институт благородных девиц" 📔 1912 год - вышел первый номер газеты «Правда» 📔 1944 год - начала работу первая очередь Каменск-Уральского металлургического завода (КУМЗ) 📔 1945 год - в Праге началось вооруженное восстание против гитлеровских оккупантов 📔 1945 год - началась Пражская наступательная операция советских войск 📔 2010 год - сомалийские пираты захватили российский нефтяной танкер "Московский университет" с 23 членами экипажа, на следующий день корабль был освобожден морской пехотой ВМФ России 📔 2019 год - в московском аэропорту Шереметьево произошла авиационная катастрофа Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот".