Героиновый шик сменился оземпиковым: какой будет расплата организма за худобу

Казалось, эпоха так называемого героинового шика (суть течения моды— в акценте на крайней худобе, бледной коже, темных кругах под глазами, болезненно-изможденном виде) осталась в 1990-х.
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