Врач Ермакова рассказала про «главного врага» аллергиков в марте

Это ольха Первые симптомы весенней аллергии могут появиться в разное время, но обычно цветение начинается в конце февраля — начале марта, когда зацветает ольха, рассказала РИАМО врач-аллерголог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Злата Ермакова.