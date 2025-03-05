Врач Ермакова рассказала про «главного врага» аллергиков в марте

Это ольха Первые симптомы весенней аллергии могут появиться в разное время, но обычно цветение начинается в конце февраля — начале марта, когда зацветает ольха, рассказала РИАМО врач-аллерголог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Злата Ермакова.
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