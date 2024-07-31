Полиция задержала в Москве ранее судимого за грабеж мужчину

В Москве сотрудники полиции задержали 33-летнего ранее судимого мужчину, обвиняемого в грабеже. Это стало возможным благодаря оперативно-розыскным мероприятиям, которые были начаты после того, как 22-летний мужчина обратился в полицию за помощью, сообщив, что его ограбила группа неизвестных лиц.