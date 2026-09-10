В популярной лапше быстрого приготовления нашли опасные пестициды: Поражают печень и вызывают тремор

Роскачество выявило нарушения в самых распространённых марках лапши быстрого приготовления. В некоторых даже были обнаружены опасные пестициды, вызывающие тремор и поражающие печень.
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