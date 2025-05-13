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  • Александр Дубков
    в отмеску отжать всеНаказать воров! М...
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    Правильно . надо им дать отпор.Наказать воров! М...

Посмотрите на эту хронику убывающего плодородия. Вспомните, кто руководил Европо....

Посмотрите на эту хронику убывающего плодородия. Вспомните, кто руководил Европой после Второй мировой войны вне зависимости от того, считали они нас врагами или нет: Уинстон Черчилль, Шарль де Голль, Гельмут Коль, Герхард Шрёдер, Сильвио Берлускони, Маргарет Тэтчер… Даже в лицах их ощущалось достоинство, самостоятельность, ответственность за свои страны.

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