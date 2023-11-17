Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Не выходит каменный цветок у пиндосов

Не выходит каменный цветок у пиндосов

Не выходит каменный цветок у пиндосов. И у Нетаньяху, которого они поддерживают, тоже.Та самая мировая общественность, о которой они так любят вещать, на стороне палестинских детей.

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Комментарии
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СК
Степан Капуста
Евреев по нравственному критерию я теперь разделяю на две категории: на Иудеев (явных и скрытых) и на Евреев - воспитанных на христианских нравственных ценностях, в которых ложь, стяжательство, подлость и коварство - грех. История показала, что иудеи и их идеология - сионизм - мировое зло.
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