Не выходит каменный цветок у пиндосов

СК

Степан Капуста

Евреев по нравственному критерию я теперь разделяю на две категории: на Иудеев (явных и скрытых) и на Евреев - воспитанных на христианских нравственных ценностях, в которых ложь, стяжательство, подлость и коварство - грех. История показала, что иудеи и их идеология - сионизм - мировое зло.