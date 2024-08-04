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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лариса Латынина: «Уровень спортивной гимнастики на Олимпиаде в Париже упал из‑за отсутствия россиянок, поэтому Байлс спокойно побеждает»

Накануне американская гимнастка Симона Байлс победила в опорном прыжке на Играх в Париже – это ее седьмое золото.

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