Пятый канал

31 394 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Бикеев
    «Делать их всем поголовного, наверное, большого смысла нет», — считает Резник.                                       ...Поголовные тесты ...
  • Надежда Никитина
    Без пиндосов и наглосаксов не обошлось.На Украине открыл...
  • Надежда Никитина
    Скорее у девочки были сердечные переживания и чувство одиночества. 16 лет пограничный возраст, а тут одни тренировки ...Где ты была? Фигу...

Магия ночи: как получить знак судьбы на Голубую Луну 31 августа 2023

Магия ночи: как получить знак судьбы на Голубую Луну 31 августа 2023

Жители Земли в августе могут наблюдать удивительное явление, которое в науке называется суперлунием. Это время, когда полная Луна приближается к планете настолько близко, что все, чей взгляд устремляется в небо, поражаются размерами ночного светила.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх