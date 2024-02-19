Китаю пригрозили санкциями из-за поставки товаров в Россию

США рассматривают вариант введения санкций против Китая, аналогичных антироссийским, из-за подозрения в сотрудничестве с РФ, заявил член Палаты представителей Конгресса США Джерри Коннолли (сенатор-демократ от штата Массачусетс).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии