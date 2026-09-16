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Царьград

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Пожар в Шахунье унёс жизнь человека: сгорели 55 квадратов дома

Пожар в Шахунье унёс жизнь человека: сгорели 55 квадратов дома

В Шахунье при пожаре в частном доме погиб человек. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

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