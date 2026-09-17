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Царьград

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ЦИК: Россия проведёт голосование за рубежом, даже в Германии

ЦИК: Россия проведёт голосование за рубежом, даже в Германии

Элла Памфилова сообщила, что Россия обеспечит голосование русских за рубежом, включая Германию, несмотря на закрытие консульства в Бонне.

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