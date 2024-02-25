В Запорожской области рассказали об ожесточенных боях в центре Работино

Рогов: в Работино Запорожской области идут ожесточенные бои, инициатива за ВС РФ Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал о том, что в центре Работино Запорожской области идут ожесточенные бои, инициатива остается за Вооруженными силами (ВС) РФ, передает РИА Новости.