В Запорожской области рассказали об ожесточенных боях в центре Работино

Рогов: в Работино Запорожской области идут ожесточенные бои, инициатива за ВС РФ Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал о том, что в центре Работино Запорожской области идут ожесточенные бои, инициатива остается за Вооруженными силами (ВС) РФ, передает РИА Новости.
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