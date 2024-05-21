Пожилой повар рассказал рецепт холодника из СССР. Радует, что без майонеза

Холодные супы готовят повсеместно, только называются они по-разному и имеют отличия в рецептуре. Испанцы обожают сальморехо и гаспачо из томатов, болгары — таратор на кисломолочной основе, датчане — колдскол на молоке, литовцы — холодник на свекольном отваре.
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