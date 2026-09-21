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Новости Брянска

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В Советском районе Брянска временно ограничат водоснабжение

В Советском районе Брянска временно ограничат водоснабжение

Отключение воды коснется детских садов и жилых домов.Во вторник, 23 сентября, в Советском районе Брянска запланированы ограничения водоснабжения.

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