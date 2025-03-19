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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фернандо Алонсо об аварии на Гран-при Австралии: «Шестой поворот спроектирован не лучшим образом. Его конфигурацию стоит пересмотреть»

Пилот «Астон Мартин» попал в аварию и не сумел добраться до финиша Гран-при Австралии. По словам испанца, причиной вылета машины, который закончился столкновением со стеной, стал гравий, который оказался на трассе.

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