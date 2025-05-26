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Царьград

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Шасси Ан-24 не выдержало посадки в Иркутской области: Самолёту 51 год

Шасси Ан-24 не выдержало посадки в Иркутской области: Самолёту 51 год

Ан-24 выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в Иркутской области. Не выдержало шасси. Источники сообщают, что этому борту уже более полувека.

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