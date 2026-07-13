Сотрудники правоохранительных органов задержали в Краснодаре бывшее руководящее должностное лицо железнодорожного предприятия по подозрению в превышении полномочий

В ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УТ МВД России по ЮФО и краевого УФСБ пресечена противоправная деятельность бывшего руководящего должностного лица железнодорожного предприятия в Краснодарском крае.
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