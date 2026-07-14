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Царьград

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Эксперт назвала слабые стороны США в борьбе за Арктику

Эксперт назвала слабые стороны США в борьбе за Арктику

Ирина Стрельникова заявила, что будущие ледоколы США не смогут справиться с четырёхметровыми льдами на Северном морском пути, подчеркнув, что Россия сохраняет лидерство в арктическом освоении, учитывая её мощный ледокольный флот.

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