Эксперт назвала слабые стороны США в борьбе за Арктику

Ирина Стрельникова заявила, что будущие ледоколы США не смогут справиться с четырёхметровыми льдами на Северном морском пути, подчеркнув, что Россия сохраняет лидерство в арктическом освоении, учитывая её мощный ледокольный флот.
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