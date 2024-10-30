Макароны, грибы, курица и молоко. Тушим на сковороде и получаем шикарный ужин

Не всегда удается найти время для приготовления вкусного обеда или ужина. Новый рецепт курицы с макаронами в молоке мгновенно решает эту задачу: гарнир и основное блюдо готовятся практически одновременно.
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