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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мбаппе посвятил гол умершему дяде. Форвард Франции забил и сделал 2 передачи в матче с Люксембургом

Сборная Франции обыграла команду Люксембурга (3:0) в товарищеском матча. Форвард французской команды Килиан Мбаппе забил гол и сделал две результативных передачи в этой игре.

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