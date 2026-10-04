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Титанические ступени 4-го выпуска: чей рекорд устоял и кто отправился на допы

Титанические ступени 4-го выпуска: чей рекорд устоял и кто отправился на допы

В четвёртом выпуске шоу «Титаны» от 4 октября 2026 года атлетов ждало индивидуальное испытание «Титанические ступени» — перенос металлического грифа ступнями со ступени на ступень.

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