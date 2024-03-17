Путин: спецслужбам дали указания выявлять всех диверсантов, мы не дадим им покоя

Кандидат в президенты Российской Федерации, действующий глава государства Владимир Путин заявил, что сотрудникам правоохранительных органов даны указания на случай выявления диверсантов на российской территории, в том числе участников "Русского добровольческого корпуса" (РДК).
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