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БеС комментариев: наказание за разжигание ненависти с угрозами ужесточат

БеС комментариев: наказание за разжигание ненависти с угрозами ужесточат

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Проявление ненависти к религии или национальности, сопряженное с угрозами, будет наказываться сроком до пяти лет лишения свободы.

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Комментарии
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Любовь
Ты же пидорас сам мигрант. Мигрантов нужно вышвыривать. Это нелюди, это шавки непригодившиеся на своей национальной территории. Ты же, мразь, сам мастурбек.
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26 мин.
Любовь
Ты пидорас мастурбекский пошёл вон из России.
Ответить
25 мин.
Любовь
Именно. Начнется открытое противостояние. И ничто уже нас не остановит.
Ответить
22 мин.

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