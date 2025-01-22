БеС комментариев: наказание за разжигание ненависти с угрозами ужесточат

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Проявление ненависти к религии или национальности, сопряженное с угрозами, будет наказываться сроком до пяти лет лишения свободы.
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