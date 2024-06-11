Soulmask: Превью онлайн-выживача о каменном веке

Симуляторы выживания в открытом мире — жанр, пользующийся большой популярностью уже немало лет. Но с начала этого года разработчики подобных проектов проявляют особую активность: за минувшие пять месяцев вышло немало игр на данную тематику, из числа которых можно вспомнить несколько достойных: например, мы уже писали про Enshrouded, Abiotic Factor и Nightingale.