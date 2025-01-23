Трамп начал второй срок с депортаций, армия оказалась под рукой

Американский президент Дональд Трамп начал свой второй срок с исполнения своего предвыборного обещания депортировать нелегальных мигрантов из США и сразу же привлек армию к этому делу, 23 января сообщает Military.
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