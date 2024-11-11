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Матвею Сафонову начисляют 21 тысячу рублей алиментов за дочь от бывшей жены

Матвею Сафонову начисляют 21 тысячу рублей алиментов за дочь от бывшей жены

Голкиперу "ПСЖ" начисляют, по некоторым данным, 0,05% от предполагаемого дохода во Франции.Последние несколько месяцев вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов получает минимальный размер алиментов — 21 тыс.

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