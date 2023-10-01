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В Словакии на выборах побеждает пророссийская партия экс-премьера Фицо

В Словакии на выборах побеждает пророссийская партия экс-премьера Фицо

В Словакии партия «Направление — социальная демократия» (Smer-SD), которую возглавляет бывший премьер-министр страны Роберт Фицо, побеждает на прошедших 30 сентября выборах в Национальный совет республики.

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