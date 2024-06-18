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Царьград

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Новая верфь на Дальнем Востоке. Путин: "Приняли решение с руководством ОСК"

Новая верфь на Дальнем Востоке. Путин: "Приняли решение с руководством ОСК"

Президент России Владимир Путин сообщил, что вместе с руководством ОСК принял решение о необходимости строительства ещё одной верфи на Дальнем Востоке.

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