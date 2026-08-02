«Учили жить по понятиям». Перед смертью академик Зезин рассказал всю правду о своем избиении: что говорят нападавшие — новые подробности

Игорь Кузнецов Хулиганские выходки подростков привели к необдуманным действиям по их задержанию. А дальше результат - нанесение побоев с печальным исходом, основываясь на вымысле о "похищении детей". Теперь суд должен вынести приговор с учётом всех обстоятельств. И виновники понесут наказание. Важно в этом трагическом происшествии то, что граждане не должны отстаивать свою правоту противоправными средствами.

Виктор Онегин Обычное дело в нашем пространстве: рулят деньги. Вот все сообщения о безобразиях оцениваются по ценностям СССР а мы уже давно живём в России где правит капитал. Так будет продолжаться пока на ВЕРХАХ не поймут что накопление капитала необходимо для индустриализации а не для обогащения властных и вороватых.