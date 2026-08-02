В Екатеринбурге расследуют обстоятельства гибели 67-летнего академика РАН Никиты Зезина. Официальной причиной смерти названо сердечно-сосудистое заболевание.
«Учили жить по понятиям». Перед смертью академик Зезин рассказал всю правду о своем избиении: что говорят нападавшие — новые подробности
Комментарии
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Игорь Кузнецов
Хулиганские выходки подростков привели к необдуманным действиям по их задержанию. А дальше результат - нанесение побоев с печальным исходом, основываясь на вымысле о "похищении детей". Теперь суд должен вынести приговор с учётом всех обстоятельств. И виновники понесут наказание. Важно в этом трагическом происшествии то, что граждане не должны отстаивать свою правоту противоправными средствами.
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1 м.
Виктор Онегин
Обычное дело в нашем пространстве: рулят деньги. Вот все сообщения о безобразиях оцениваются по ценностям СССР а мы уже давно живём в России где правит капитал. Так будет продолжаться пока на ВЕРХАХ не поймут что накопление капитала необходимо для индустриализации а не для обогащения властных и вороватых.
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1 м.
Ю
Юрий Зубрин
Судить ,сук ! И направиить на Колыму ,лет на 15-20-ть ...
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1 м.
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