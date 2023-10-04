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Закон и Порядок

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О вечном споре: украинофильствующие и Московская Русь

О вечном споре: украинофильствующие и Московская Русь

Мы все живём в системе представлений, которая создаётся образованием, средствами массовой информации, книжной индустрией, кинематографом, государственными институтами и прочими инструментами культурного влияния.

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