Белоусов обсудил с главой Минцифры льготы бойцам СВО без документов

Министр обороны РФ Андрей Белоусов обсудил с министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максутом Шадаевым вопросы, касающиеся подтверждения льгот участвующим в спецоперации бойцам ВС РФ без документов.
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