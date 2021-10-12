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Конференция биоразнообразия COP15 стартовала в китайском Куньмине

Конференция биоразнообразия COP15 стартовала в китайском Куньмине

15-е заседание Конференции сторон Конвенции о биологическом разнообразии, известное как COP15, стартовало 11 октября в Куньмине, столице провинции Юньнань на юго-западе Китая, сообщает агентство Синьуха.

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