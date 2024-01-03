В новогоднюю ночь 250 рабочих и 230 спецмашин убирали улицы Караганды от снега

В новогоднюю ночь коммунальные службы Караганды работали в усиленном режиме. На уборку улиц города от снега вышли 250 дорожных рабочих и 230 единиц спецтехники, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
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