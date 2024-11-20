Пациенты сообщили о нехватке 6 млрд рублей в федбюджете на 2025-27 годы

В федеральном бюджете на 2025–2027 годы не хватает почти 6 млрд рублей на обеспечение современными препаратами людей с заболеваниями сердца и с повышенным уровнем холестерина (гиперхолестеринемия), подсчитали во Всероссийском союзе пациентов (ВСП).