Пациенты сообщили о нехватке 6 млрд рублей в федбюджете на 2025-27 годы

В федеральном бюджете на 2025–2027 годы не хватает почти 6 млрд рублей на обеспечение современными препаратами людей с заболеваниями сердца и с повышенным уровнем холестерина (гиперхолестеринемия), подсчитали во Всероссийском союзе пациентов (ВСП).
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