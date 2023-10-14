Опубликован захватывающий кинематографический ролик Forza Motorsport Forza Motorsport дем...

Опубликован захватывающий кинематографический ролик Forza MotorsportForza Motorsport демонстрирует себя на видео с впечатляющим кинематографическим вступительным роликом, опубликованным Turn 10 и Microsoft через несколько дней после официального дебюта новой гоночной игры на Xbox Series X|S и ПК.