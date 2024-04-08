Представитель Заворотнюк впервые вышел на связь с фанатами: «Просим уважать решение актрисы»

В далеком 2019 году связь актрисы Анастасии Заворотнюк и ее поклонников была налажена куда лучше. Тогда девушка еще представить себе не могла, что в некоторых источниках СМИ и форумах будут появляться сообщения недостоверного характера, поэтому не стремилась спрятаться от публики или уйти в тень.