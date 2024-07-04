В Пинежском округе энергетики заменили аварийные высоковольтные опоры

Специалисты двух предприятий — Пинежских РЭС и Муниципальной электросетевой компании — выполнили работы по ремонту оборудования и замене аварийных опор в Пинежском округеСпециалисты двух предприятий — Пинежских РЭС и Муниципальной электросетевой компании — выполнили работы по ремонту оборудования и замене аварийных опор в Пинежском округеПинежские РЭС провели основное отключение и в рамках запланированных работ заменили 31 линейный подвесной стеклянный изолятор, установили 10 гасителей вибрации и присоединили шунт грозозащитного троса.