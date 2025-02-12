Прогноз погоды в Крыму на среду.• Симферополь: +1°, пасмурно• Севастополь: +5°, пасмурно• Ялта: +6°, пасмурно• Алушта: +7°, пасмурно• Евпатория: +1°, пасмурно• Саки: 0°, пасмурно• Бахчисарай: +4°, пасмурно• Джанкой: -1°, пасмурно• Судак: +3°, пасмурно• Феодосия: 0°, пасмурно Читать подробнее>>> .
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