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Пол ди Реста: «Я боюсь за «Феррари» – они выбыли из борьбы за победы, а «Мерседес» догнал их по скорости»

Бывший пилот «Формулы-1», а ныне эксперт Sky Sports Пол ди Реста выразил опасения относительно перспектив «Феррари» в борьбе за чемпионский титул в будущем.

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