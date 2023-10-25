Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Пугачёва вообще что-ли географией и политикой не интересуется? О её очередном бегстве на Кипр

Пугачёва вообще что-ли географией и политикой не интересуется? О её очередном бегстве на Кипр

Еще когда Алла П. удрала из России в Израиль, я сразу написал, что это не лучший выбор места для спокойной старости.

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Комментарии
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галкино-пугалкинские рожи уже видеть невозможно.. Надоели до чертиков
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4 д.
ВераВерная
Автор так за судьбу АБП переживает, что целую статью написал? Интересуется она географией и политикой, или ее другие вещи волнуют, мне лично абсолютно без разницы. Куда там ещё ветер перемен ее занесет - плевать. Лишь бы в России не появлялась.
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4 д.
Мария Беликова
Её поведение и перемещения по миру можно объяснить только одним - сбесилась с жиру. Поехала крыша от лишних денег.
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4 д.

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