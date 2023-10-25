Пугачёва вообще что-ли географией и политикой не интересуется? О её очередном бегстве на Кипр

ВераВерная

Автор так за судьбу АБП переживает, что целую статью написал? Интересуется она географией и политикой, или ее другие вещи волнуют, мне лично абсолютно без разницы. Куда там ещё ветер перемен ее занесет - плевать. Лишь бы в России не появлялась.