Еще когда Алла П. удрала из России в Израиль, я сразу написал, что это не лучший выбор места для спокойной старости.
Пугачёва вообще что-ли географией и политикой не интересуется? О её очередном бегстве на Кипр
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
125k 12345
галкино-пугалкинские рожи уже видеть невозможно.. Надоели до чертиков
Ответить
4 д.
ВераВерная
Автор так за судьбу АБП переживает, что целую статью написал? Интересуется она географией и политикой, или ее другие вещи волнуют, мне лично абсолютно без разницы. Куда там ещё ветер перемен ее занесет - плевать. Лишь бы в России не появлялась.
Ответить
4 д.
Мария Беликова
Её поведение и перемещения по миру можно объяснить только одним - сбесилась с жиру. Поехала крыша от лишних денег.
Ответить
4 д.
Свежие комментарии