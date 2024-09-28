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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Давид Сильва про Ямаля: «Есть потенциал стать одним из лучших в истории. Он не похож ни на кого, огромный талант»

17-летний вингер «Барселоны» забил 3 гола и сделал 5 передач в 7 матчах этого сезона Ла Лиги. «Он не похож ни на кого.

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